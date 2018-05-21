Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»

«Самойлова унизила себя и страну»

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил порталу «Дни.ру», что певицу Юлию Самойлову «унизили», отправив на Евровидение, а кроме того сама исполнительница унизила себя, согласившись на выступление.

«Унижать теперь эту облажавшуюся девчонку вряд ли уместно», — считает он.

Дробыш сравнил Евровидение с Олимпийскими играми, а также выразил уверенность, что конкурс, на который стоило отправить Самойлову, должен был быть Паралимпийскими. «Путаница» же, по его словам, «унизит и спортсмена, и страну, и мероприятие». Исполнительница, согласившись участвовать, унизила себя сама, а те люди, которые отправили ее на "Евровидение" и виноваты в ее провале.

«Вину за неудачное выступление надо возложить на людей, которые принимали решение об отправке Самойловой», — поделился композитор своим мнением.