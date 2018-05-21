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Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»
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«Самойлова унизила себя и страну» 

Рамблер 3 часа назад
Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил порталу «Дни.ру», что певицу Юлию Самойлову «унизили», отправив на Евровидение, а кроме того сама исполнительница унизила себя, согласившись на выступление.
>> Самойлова забыла слова во время выступления
«Унижать теперь эту облажавшуюся девчонку вряд ли уместно», — считает он.
Дробыш сравнил Евровидение с Олимпийскими играми, а также выразил уверенность, что конкурс, на который стоило отправить Самойлову, должен был быть Паралимпийскими. «Путаница» же, по его словам, «унизит и спортсмена, и страну, и мероприятие». Исполнительница, согласившись участвовать, унизила себя сама, а те люди, которые отправили ее на "Евровидение" и виноваты в ее провале.
«Вину за неудачное выступление надо возложить на людей, которые принимали решение об отправке Самойловой», — поделился композитор своим мнением.
На Евровидении-2018 Юлия Самойлова не сумела преодолеть полуфинал. Таким образом, Россия впервые с 2004 года, то есть с момента введения полуфиналов, не попала в финал Евровидения. Выиграла конкурс израильская певица Нетта Барзилай.
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