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Рынска пристыдила белорусов за «свинство»
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Рынска пристыдила белорусов за «свинство» 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска раскритиковала приезжих из Белоруссии за «свинство» в Московской области.
«Вот эта белорусская машина взяла и выбросила пустую пластиковую бутылку из окна прямо в Рублевский лесок. Скажите, а в Белоруссии тоже так принято? Или это только здесь свинячить можно?» — написала она в Facebook.
Alexandra Maslova отмечает, что, судя по номеру авто, машина из Гомельской области. По ее словам, «западные белорусы» отличаются от «быдлостана» на востоке. «Это очень заметно, когда едешь на машине. Западнее Минска другая жизнь немного», — пишет она.
Ранее Рынска рассказала о том, как немецкая медицина сгубила «молодого здорового мужика», мужа ее «френдессы».
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