Состояние Гафта резко ухудшилось

Гафт оказался в инвалидном кресле

Состояние актера Валентина Гафта ухудшилось, но он все равно стремится выходить на сцену. Об этом сообщается в выпуске программы «Звезды сошлись» на НТВ , опубликованном на YouTube.

Корреспонденты программы пришли в гости к 82-летнему Гафту и застали его в инвалидном кресле. Сам актер рассказал, что стал себя хуже чувствовать, так как «перегрузился, перестарался». Он отметил, что за последние месяцы лежал в трех или двух больницах.

Гафт объяснил, что у него болят спина и позвоночник.

По данным программы «Звезды сошлись», врачи подозревают, что у актера развивается болезнь Паркинсона.

По словам Гафта, он просит, чтобы его звали в новые проекты, потому что живет этим и хочет работать.

«На сцене не чувствуешь боли, многие артисты умирают на сцене, такое счастье», — заключил он.

Три года назад актеру сделали операцию на сердце, а затем ввели в состояние медикаментозной комы. Спустя некоторое время состояние Гафта улучшилось, он вернулся к работе в театре. В декабре прошлого года Гафт перенес операцию. Он обратился за медицинской помощью из-за болей в руке.