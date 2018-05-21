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Состояние Гафта резко ухудшилось
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Гафт оказался в инвалидном кресле 

Рамблер 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Состояние актера Валентина Гафта ухудшилось, но он все равно стремится выходить на сцену. Об этом сообщается в выпуске программы «Звезды сошлись» на НТВ, опубликованном на YouTube.
Корреспонденты программы пришли в гости к 82-летнему Гафту и застали его в инвалидном кресле. Сам актер рассказал, что стал себя хуже чувствовать, так как «перегрузился, перестарался». Он отметил, что за последние месяцы лежал в трех или двух больницах.
Гафт объяснил, что у него болят спина и позвоночник.
По данным программы «Звезды сошлись», врачи подозревают, что у актера развивается болезнь Паркинсона.
По словам Гафта, он просит, чтобы его звали в новые проекты, потому что живет этим и хочет работать.
«На сцене не чувствуешь боли, многие артисты умирают на сцене, такое счастье», — заключил он.
Три года назад актеру сделали операцию на сердце, а затем ввели в состояние медикаментозной комы. Спустя некоторое время состояние Гафта улучшилось, он вернулся к работе в театре. В декабре прошлого года Гафт перенес операцию. Он обратился за медицинской помощью из-за болей в руке.
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