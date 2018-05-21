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Лолита захотела уйти на пенсию
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Лолита захотела уйти на пенсию 

ИД «Собеседник» 53 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Певица Лолита всерьез задумалась об уходе со сцены. Звезда сетует: с годами состояние ее связок сильно ухудшилось. Чтобы не остаться без голоса, Лола вынуждена принимать серьезные м­еры.
Лолита работает турами, периодически устраивая себе длительный отпуск. В конце мая звезда собралась в Болгарию, где у нее есть жилье.
— Мне хорошо в моей болгарской деревне: она не элитная, не пафосная, — говорит артистка. — Это такое счастье, что не передать словами. Там у меня живет собака Боцман. Она к нам прибилась год назад. Мы ей купили будку, в которой она обитает. Пес очень умный и классный. Раньше, правда, воровал! Когда я приезжала, он приносил мне под дверь разные вещи. Соседи по деревне знали: если у них пропали носки, штаны, все надо искать у меня под дверью. Сплю и вижу свою Болгарию: деревню, тишину! Очень хорошие люди там. Идешь вечером, гуляешь с собакой, они тебе яички предлагают, мед натуральный. И денег за это не берут!
Певица не исключает, что именно в Болгарии встретит пенсию. О заслуженном отдыхе звезда мечтает уже давно. И заявляет: есть вероятность, что вскоре перестанет выступать.
— Я бы хотела уйти на пенсию сейчас, потому что работать уже тяжело, возраст, — говорит артистка. — Я тридцать лет мотаюсь по стране с гастролями. Поверьте, на заслуженном отдыхе мне скучно не будет. Я всегда найду чем заняться. Физиологический процесс идет, и от него не уйти. Если голос перестанет звучать, не буду никого обманывать и завершу карьеру. Все знают: попадать в фонограмму я не умею. Да и петь сольный концерт под «плюс» нереально. Все будет зависеть от моего фониатра. Если он скажет «стоп», я перечить не буду и перестану выступать. Греметь костями не стану точно.
Сейчас Лолита прилагает все усилия, чтобы сберечь связки. С каждым годом это становится делать все сложнее. В гастрольных турах слово­охотливая артистка предпочитает молчать. Иначе не сможет петь.
— После концерта час нужно молчать, — говорит звезда. — Стараюсь покидать зал через запасной выход, чтобы меньше людей встречало. В гостинице две таблетки — снотворное и для связок. Если совсем плохо, делаю специальные вливания. Они профессиональные, с гормонами, для стимуляции связок. Часто их делать нельзя — большой удар по печени.
Певица завидует иностранным коллегам, которые могут выходить на сцену лишь в редких случаях.
Барбра Стрейзанд выступает раз в год, — говорит артистка. — Это очень круто! Но Барбра — феномен. Посмотрите, какое количество мировых звезд после 55 лет давали концерты один-два раза. Так и я. Насиловать себя не хочу.
Лола признается, что уже сталкивалась с отсутствием голоса. Когда она похудела до 52 килограммов, он перестал звучать.
— В те времена у меня не было такого диапазона и звучания, от которого теперь идут мурашки по телу, — продолжает Лолита. — Вес дает опору. Поэтому худеть больше не хочу: сил не хватит петь! Мария Каллас похудела — и все: это была ее последняя ария. Она ушла! У всех, кто поет живьем, есть набор веса. Мне 54 года — для кого худеть? Никого соблазнять мне не надо — у меня хороший муж! Сейчас я нахожусь в нормальном весе, поэтому ни о каких диетах даже не думаю! Позволяю себе все, не травмирую свою психику и живу так, как чувствую. Сегодня захотела — поела, завтра не захочу — не буду есть. А переживать на тему: «Ой, я вчера пять булок слопала!» — не буду! Да плевать на это! Съела, получила удовольствие — и хорошо! Зато я чувствую, что моя психика в норме. Я не сижу ни на каких препаратах, меня не колбасит! Я принимаю только снотворное, но самое простое, которое продается без рецепта в аптеках!

«Тащусь от Элджея!»

— Мне нравится хип-хоп-исполнитель Элджей, я тащусь от этого чувака, — признается Лолита. — Я хочу сделать с ним дуэт. Даже знаю, какой. Я за все, что талантливо — и неважно, как этот жанр называется, что людей этих не показывают по телевизору, потому что они матерятся бесконечно. Но я их слушаю в интернете — и мне нравится.
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