Милонов назвал Бузову рептилоидом

Милонов назвал Бузову нестрашным рептилоидом

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своем отношении к идее звезды реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой поехать в следующем году на международный музыкальный конкурс "Евровидение".

Милонов отметил, что негативно относится к "рептилоидам из "Дома-2" в любых своих реинкарнациях", однако все равно считает Ольгу Бузову лучшей кандидатурой на участие в конкурсе, чем победительница этого года, израильская певица Нетта Барзилай

Вместе с тем, Милонов уверен, что Бузову на "Евровидение" не пропустят.

"Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная", — цитирует депутата "Пятый канал".

По мнению Виталия Милонова участие в конкурсе в любом случае бессмысленно. "Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса", — констатировал он.