Ещё
Милонов назвал Бузову рептилоидом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов назвал Бузову нестрашным рептилоидом 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: buzova86
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своем отношении к идее звезды реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой поехать в следующем году на международный музыкальный конкурс "Евровидение".
Милонов отметил, что негативно относится к "рептилоидам из "Дома-2" в любых своих реинкарнациях", однако все равно считает Ольгу Бузову лучшей кандидатурой на участие в конкурсе, чем победительница этого года, израильская певица Нетта Барзилай.
Вместе с тем, Милонов уверен, что Бузову на "Евровидение" не пропустят.
"Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная", — цитирует депутата "Пятый канал".
По мнению Виталия Милонова участие в конкурсе в любом случае бессмысленно. "Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса", — констатировал он.
Ранее певица Юлия Самойлова, не прошедшая в финал "Евровидения", рассказала о финансовой стороне своего участия в конкурсе.
Газета.Ru: последние новости
Умер Александр Аскольдов Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой Пугачева расплакалась после съемок в массовке
Комментарии2  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ пошли в наступление под Горловкой291
Популярную сеть магазинов в России закроют174
Барщевскому спасли жизнь37
Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»38
Смерть в прямом эфире17
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
03:26
ВСУ пошли в наступление под Горловкой
Украина
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:12
Украинского министра ведущая обозвала вонючим
Происшествия Общество
01:44
Возможности «Тайфуненка» показали на видео
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»
Общество
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
01:59
Атмосферное давление побило рекорд 1979 года
Погода Новости Москвы
01:00
Барщевскому спасли жизнь
Общество
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение