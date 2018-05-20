Ещё
Бородину затравили после личной трагедии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бородину затравили после личной трагедии 

Дни.ру 1 час назад
Пользователи Сети возмутились поведением ведущей Ксении Бородиной после смерти ее отца Кима Амоева. По мнению строгих критиков, она не должна была так скоро возвращаться в Instagram и публиковать селфи.
≥≥ Ксения Бородина исчезла после трагедии
После борьбы с тяжелой болезнью отец Ксении Бородиной Ким Амоев ушел из жизни в возрасте 78 лет. Поклонники ведущей ринулись на ее страничку в Instagram, чтобы из первых уст услышать о переживаниях этой личной трагедии. Однако тут их ждало разочарование — на протяжении суток звезда не опубликовала ни одного сообщения.
Некоторые не на шутку перепугались из-за исчезновения Ксении Бородиной, ведь она регулярно рассказывала о своей жизни в Сети и делилась буквально каждым своим шагом с подписчиками. Однако опасливое ожидание продлилось недолго — звезда обновила свои фото.
На своей странице она опубликовала селфи из автомобиля. "☔️", — лаконично подписала она. О смерти отца она не обмолвилась ни словом. Подобный подход возмутил некоторых поклонников ведущей.
Строгие критики сочли, что подобное поведение показывает недостаточно сильную скорбь Ксении Бородиной по умершему родителю.
"Когда близкий человек погибает А ты в интернете значит это не искренняя любовь к этому человеку была (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — выразил уверенность один из комментаторов.
Отметим, многие подписчики Ксении Бородиной решили поддержать ее в эту непростую минуту и обратились со своими соболезнованиями.
"Да не нужны ей ваши соболезнования. Когда он умер она хохотала и выставляла веселые фото. Такое чувство что вам его жаль а ей вообще пофиг", — выразил свое мнение один из пользователей Сети.
Дни.ру: последние новости
Бывшая подружка принца Гарри опозорилась на его свадьбе "Зависть и радость": Как знаменитости в России встретили свадьбу принца Гарри и Меган Маркл "Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздика
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину посоветовали «наслаждаться моментом»399
ВСУ доставили в Донбасс «Рапиру»89
Запад предлагает России отказаться от земли и армии770
Порошенко нашел способ ослабить Россию274
Россияне остались без дешевой Турции563
Видео
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
10:02
Путину посоветовали «наслаждаться моментом»
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение