Телеведущий взбесился из-за Бекхэма на королевской свадьбе

Британский телеведущий Пирс Морган в эфире канала ITV отчитал футболиста Дэвида Бекхэма за то, что тот жевал жвачку во время церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Комментируя эпизод, Морган отметил, что с таким поведением футболист никогда не получит рыцарский титул, пишет Metro.co.uk.

Телевизионные камеры запечатлели, как Бекхэм жевал жвачку, сидя в часовне Святого Георгия во время церемонии венчания Меган и Гарри. Моргану показалось, что футболист повел себя крайне несерьезно на столь торжественном мероприятии.

«Он входит в церковь и садится рядом с Николасом Сомсом, столпом истеблишмента, человеком, связанным с Уинстоном Черчиллем, и что он делает? Он жует жвачку», — сокрушался журналист в эфире. Вместе с соведущей он начал передразнивать звезду футбола.

«Жевательная резинка в церкви… В старые времена вас заточили бы в башню за такого рода вещи, это неуважение», — заключил он.