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Телеведущий взбесился из-за Бекхэма на королевской свадьбе
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Телеведущий взбесился из-за Бекхэма на королевской свадьбе 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Danny Lawson / Reuters
Британский телеведущий Пирс Морган в эфире канала ITV отчитал футболиста Дэвида Бекхэма за то, что тот жевал жвачку во время церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Комментируя эпизод, Морган отметил, что с таким поведением футболист никогда не получит рыцарский титул, пишет Metro.co.uk.
Телевизионные камеры запечатлели, как Бекхэм жевал жвачку, сидя в часовне Святого Георгия во время церемонии венчания Меган и Гарри. Моргану показалось, что футболист повел себя крайне несерьезно на столь торжественном мероприятии.
«Он входит в церковь и садится рядом с Николасом Сомсом, столпом истеблишмента, человеком, связанным с Уинстоном Черчиллем, и что он делает? Он жует жвачку», — сокрушался журналист в эфире. Вместе с соведущей он начал передразнивать звезду футбола.
«Жевательная резинка в церкви… В старые времена вас заточили бы в башню за такого рода вещи, это неуважение», — заключил он.
Бекхэм вместе с супругой Викторией был среди 600 гостей церемонии бракосочетания принца Великобритании. Свадьбу в прямом эфире показывали британские телеканалы, трансляции велись и в интернете. Из знаменитостей на свадьбу были приглашены Джордж Клуни с женой, Элтон Джон с супругом, теннисистка Серена Уильямс и множество других именитых представителей культуры и спорта.
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