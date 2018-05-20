Бузова оскорбила прославленную фигуристку

Новый клип Ольги Бузовой «Чемпион» спровоцировал скандал. Песня недавно появилась на официальном канале телеведущей в Youtube. В клипе снялись капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин , олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой.

В кадре неожиданно для себя оказалась и российская фигуристка Анна Погорилая , бронзовый призер ЧМ-2016. В клипе показано падение спортсменки.

«Мне пришло немало сообщений о том, что я попала в клип Бузовой, и также у меня спрашивали, давала ли я свое согласие на это. Отвечу всем сразу: я не знала о том, что меня вставили в новый клип, а самое неприятное, что меня не то чтобы не спросили, а взяли не самый удачный фрагмент из моих выступлений», — возмутилась она на своей странице в Instagram.

A post shared by Анна Погорилая💫 (@annapogorilaya) on May 19, 2018 at 10:52am PDT

Песня Бузовой была записана в поддержку российских спортсменов перед чемпионатом мира по футболу.

«Каждый из нас — Чемпион. Каждый из нас, кто стремится к победе, не важно, в какой области — будь то спорт, карьера, или к победе над своими страхами, над собой — сталкивается с миллионом трудностей на своем пути! И настоящий чемпион никогда не сдается!» — написала по этому поводу Бузова в Instagram.