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Люка Бессона обвинили в изнасиловании
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СМИ: Люка Бессона обвинили в изнасиловании 

ТАСС 1 час назад
Фото: Joel Ryan/Invision/AP
Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон подозревается в изнасиловании. Об этом сообщила в субботу радиостанция Europe1.
Согласно ее информации, в пятницу утром 27-летняя актриса, имя которой не называется, обратилась с заявлением в один из полицейских комиссариатов Парижа. Она обвинила режиссера в насильственных действиях сексуального характера. По словам актрисы, инцидент произошел в четверг вечером во время встречи с Бессоном в отеле Le Bristol.
В свою очередь адвокат режиссера Тьерри Марембер заявил, что "Люк Бессон категорически отвергает эти вымышленные обвинения в свой адрес". По словам адвоката, мэтр "свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют". 59-летний режиссер заявил, что "он знаком с актрисой, но никогда не допускал неподобающих действий".
По информации агентства AFP, полиция начала расследование в связи с поданной жалобой.
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