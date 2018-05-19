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Бородина исчезла после трагедии
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Ксения Бородина исчезла после трагедии 

Дни.ру 6 часов назад
Ксения Бородина пропала после сообщения о смерти отца. Ведущая "Дома-2" не появляется в Сети.
Ксения известна своей почти маниакальной страстью к соцсети Instagram. Звезда телестройки каждый день постить фото и видео в соцсети. Причем иногда по сториз можно проследить все 24 часа из одного дня жизни Ксюши.
>> В семье Бородиной случилась трагедия
Однако после известия о смерти отца Бородина замолчала. Телеведущая не обновляла свою страничку больше суток. Поклонники, привыкшие из первых рук получать новости о своей любимице, запаниковали.
Народ оставляет на страничке Ксении комментарии, большинство из них — соболезнования в связи с утратой, но некоторые свеже интересуются, куда пропала сама Бородина. "Соболезнования. Вам. Но Вы почему то м олчите", "А где Ксюша, почему нет новых фоток", "Ксю, соболезную", "Соболезную потере", — написали фоловеры.
Напомним, в Грузии в возрасте 78 лет скончался отец ведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. Долгие годы мужчина боролся с неизлечимым заболеванием. Состояние Амоева серьезно ухудшилось несколько месяцев назад, после смерти его родного брата.
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