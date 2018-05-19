Ксения Бородина исчезла после трагедии

Ксения Бородина пропала после сообщения о смерти отца. Ведущая "Дома-2" не появляется в Сети.

Ксения известна своей почти маниакальной страстью к соцсети Instagram. Звезда телестройки каждый день постить фото и видео в соцсети. Причем иногда по сториз можно проследить все 24 часа из одного дня жизни Ксюши.

Однако после известия о смерти отца Бородина замолчала. Телеведущая не обновляла свою страничку больше суток. Поклонники, привыкшие из первых рук получать новости о своей любимице, запаниковали.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Май 2018 в 8:58 PDT Народ оставляет на страничке Ксении комментарии, большинство из них — соболезнования в связи с утратой, но некоторые свеже интересуются, куда пропала сама Бородина. "Соболезнования. Вам. Но Вы почему то м олчите", "А где Ксюша, почему нет новых фоток", "Ксю, соболезную", "Соболезную потере", — написали фоловеры.