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Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза
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Речь проповедника на свадьбе принца Гарри шокировала гостей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл в субботу стали мужем и женой. Торжественная церемония, в которой приняли участие более 2,6 тыс. человек, состоялась в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Речь приглашенного принцем проповедника шокировала многих гостей.
Церковную службу провел декан (титул старшего после епископа духовного лица в англиканских церквях) Виндзора Дэвид Коннер. Обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, передает ТАСС.
>> Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго, приглашенный принцем Гарри и его невестой прочесть проповедь, шокировал многих гостей. Манера его проповеди выглядела достаточно странно в британской готической церкви, в присутствии королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Карри эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами.
С явным неодобрением за происходящим следили королева и сэр Элтон Джон, они хмурились и поднимали глаза к небу. Принц Гарри выглядел сконфуженным, Маркл улыбалась и шептала ему подбадривающие слова.
Герцогиня Корнуоллская Камилла — супруга отца Гарри принца Чарльза — с трудом сдерживала смех, а бывший футболист Дэвид Бэкхем и вовсе не скрывал смеха. Журналисты сначала смеялись, а затем и вовсе стали беспокоиться, не испортил бы проповедник свадьбы.
Завершение проповеди встретили аплодисментами.
Гарри, ранее получивший специальное разрешение монарха жениться в военной форме, был облачен в черный мундир кавалерии британской армии.
Свадебное платье для невесты принца Гарри Меган Маркл создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — первый художественный директор-женщина дома Givenchy, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Маркл принимала участие в работе над дизайном. Кенсингтонский дворец подчеркивает, что платье невесты «является образцом не устаревающей минималистской элегантности».
Невеста свела к минимуму число украшений, предоставив платью с открытыми плечами и длинной фатой говорить самим за себя: его дополнили лишь бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций.
Всего в мероприятии принимают участие более 2 тыс. 600 человек. Отец Меган Маркл — Томас Маркл — не будет присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри. К алтарю Маркл поведет принц Уэльский Чарльз. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и его избраннице Меган Маркл с наилучшими пожеланиями.
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