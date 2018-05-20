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Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
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Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе 

Lenta.ru 1 час назад
Зрители церемонии бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл во время трансляции заметили, что, проезжая в карете через ворота, невеста выругалась.
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По свидетельству некоторых зрителей, девушка сказала слово fuck.
«Клянусь, я только что видела, как Меган сказал fuck на заднем сидении кареты, когда она проехала через эти ворота», — пишет одна из зрительниц. Ее поддержали и другие пользователи.
Вероятно, герцогиня Сассекская на самом деле произнесла Wow, видя, как много людей пришли ее поприветствовать, пишет Daily Mail.
Бракосочетание Маркл и принца Гарри состоялось 19 мая. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в присутствии 600 гостей, еще несколько тысяч британцев собрались в окрестностях замка, чтобы наблюдать за прибытием кортежей королевской семьи.
На свадьбе присутствовала бывшая девушка принца Гарри Челси Дейви. Выражение ее лица во время церемонии разошлось на мемы.
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Комментарии6  Ещё 143 источника 
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