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Принц Гарри подарил Меган Маркл необычное кольцо
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Принц Гарри подарил Меган Маркл необычное кольцо 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © REUTERS / Dominic Lipinski / Pool
Принц Гарри в день свадьбы подарил своей супруге кольцо с аквамарином, прежде принадлежавшее его матери, покойной принцессе Диане.
Кольцо на пальце Меган Маркл можно было увидеть, когда она и принц Гарри садились в раритетный серебристый Jaguar, чтобы ехать на ужин, устраиваемый в их честь отцом жениха принцем Уэльским Чарльзом.
Принц Гарри и Меган Маркл сделали все, чтобы Диана незримо присутствовала в течение всего дня: во время службы в церкви старшая сестра принцессы леди Джейн Фэллоуз читала фрагмент из Библии. На фуршете, на котором присутствовали все 600 гостей, приглашенных на венчание, выступал близкий друг Дианы сэр Элтон Джон.
На вечерний прием были приглашены самые близкие родственники и друзья молодоженов — всего 250 человек. Перед ужином герцогиня Сассекская, одетая во время венчания в платье от дома Givenchy, переоделась в другое свадебное платье — от Стеллы Маккартни — тоже белое, длинное, с закрытой шеей, но без рукавов. Ее супруг сменил форму полка дворцовой кавалерии на смокинг.
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Молодая актриса обвинила Люка Бессона в изнасиловании, сообщили СМИ Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались и покинули церковь в Виндзоре Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери Дианы
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