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«Хуже не будет»: медики о больном Караченцове
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«Хуже не будет»: дикое заявление медиков о больном Караченцове 

Дни.ру 1 час назад
Николай Караченцов прошел в Израиле двухмесячный курс лечения рака легкого. Медики рассказали, как актер перенес процедуры.
"Все прошло очень хорошо, у Николая Петровича не было особых побочных эффектов от облучения. У него только появился небольшой кашель, стало сложнее глотать. Но это стандартный побочный эффект после облучения", — сообщил генеральный директор медицинской компании, в которой лечат Караченцова.
Медики рекомендовали артисту избегать мест большого скопления людей, чтобы не подхватить какой-либо вирус. "У пациентов после этой процедуры понижается иммунитет", — пояснил в интервью "Комсомольской правде" врач.
Теперь актера ждет курс химиотерапии в России. Через два месяца ему сделают контрольный снимок легкого и только тогда станет известно, какой получился эффект от облучения в Израиле.
"Пока сказать ничего нельзя, облучение не воздействует на организм моментально. Точно одно — хуже не будет", — заявил израильский медик.
Как писали Dni.Ru, в 2017 году у Николая Караченцова обнаружили рак легкого. Российские медики смогли стабилизировать состояние актера, однако, чтобы полностью справиться с болезнью, он отправился в Израиль.
Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помог артисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от медучреждения.
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