Малахов проехался по Крымскому мосту «как Путин»

Телеведущий Андрей Малахов выложил забавный анонс к своей очередной программе «Привет, Андрей».

В ролике, который выложен в Instagram Малахова, телеведущий вместе с Юрием Стояновым — едут на КамАЗе, при этом Стоянов спрашивает: «Ну кто это придумал, ездить на эфир на „КамАЗе?“.

Малахов, который находится за рулем, отвечает, что „сейчас все важные люди ездят на „КамАЗах“, намекая таким образом на проезд президента России Владимира Путина по недавно открывшемуся Крымскому мосту.

Стоянов говорит, что не стоит ездить непристегнутыми.

“Один раз можно», — отвечает телеведущий.

«В тренде недели: на эфир на #камаз! Программе Городок 25 лет. Юрий Стоянов и все-все-все)))», — написал Малахов в комментарии к видео.