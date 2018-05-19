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Жасмин заткнула за пояс Пэрис Хилтон
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Жасмин заткнула за пояс Пэрис Хилтон 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Селфи певицы Жасмин в обнимку с полуголой Пэрис Хилтон произвело фурор в соцсетях. Пользователи решили, что "шикарна" на этом снимке именно российская артистка, а вовсе не светская львица из США.
Обе звезды на снимке предстали в вечерних платьях. Внимание привлек полуголый наряд зарубежной светской львицы — ее грудь прикрыта лишь цветами и стразами. "С шикарной Пэрис Хитлон", — подписала фото Жасмин.
Популярная российская певица прибыла в Канны, чтобы посетить один из самых крупных благотворительных вечеров в мире. Фонд amfAR на протяжении 25 лет проводит гала-ужин с участием звезд, который направлен на сбор средств для поддержки людей, больных СПИДом.
По мнению поклонников, Жасмин даже затмила зарубежную звезду своей красотой. "Какие красивые девушки", "Вы — шикарная и очаровательная!", "Это Пэрис Хилтон с шикарной Жасмин", — комментирую фото подписчики.
Нашлись, конечно, и злопыхатели. Надо отметить, что Пэрис на фотографии действительно выглядит усталой. Некоторые комментаторы предположили, что посчитали, что Жасмин специально выбрала такой момент, чтобы выглядеть более выигрышно.
Каннский кинофестиваль ежегодно привлекает внимание мировых и отечественных звезд. Большинство знаменитостей готовятся заранее к этому событию и каждый день появляются на красной дорожке в новых нарядах. Жасмин на благотворительном вечере блистала в в фиолетовом вечернем платье в пол, пишет Teleprogramma.
Издание напоминает, что в 40 лет певица продолжает выглядеть очень молодо. Недавно звезда опубликовала снимок, на котором позирует без макияжа. Поклонники не сразу смогли узнать Жасмин в юной девушке на фотографии.
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