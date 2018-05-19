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Ксения Бородина потеряла отца
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Скончался отец Ксении Бородиной 

Клео.Ру 19 мая 2018
Фото: Клео.Ру
На этой неделе в Грузии скончался отец известной ведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. Как сообщается, последние несколько месяцев мужчина находился в тяжелом состоянии. Однако Ксения не только не рассказывала, но похоже, предпочитала даже не думать об отце.
Амоев, которого некоторые СМИ называли криминальным авторитетом, скончался 14 мая, на 79-м году жизни. Предполагается, что 17 мая состоялись похороны, однако Ксения в это время находилась в Санкт-Петербурге с супругом. Соответственно светские обозреватели предположили, что Бородина решила не провожать отца в последний путь.
Впрочем, отношения ведущей с родным отцом вряд ли можно назвать теплыми. Родители Ксении расстались, когда девочка была совсем маленькой, через некоторое время мать звезды вышла замуж за итальянца. Причем отчима Бородина не раз хвалила в своем блоге.
«Дженни меня воспитывал с пяти лет. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни, спасибо за детство, всегда за доброе отношение ко мне. Есть родные папы, а есть такие люди, как ты, который смог мне заменить одного из самых главных людей в моей жизни. Ты дал мне воспитание, образование, я посмотрела мир благодаря тебе, всегда теплое слово от тебя, никогда в жизни голоса не повысил. Спасибо!», — писала ведущая.
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