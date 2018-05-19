Ксения Бородина потеряла отца

Скончался отец Ксении Бородиной

На этой неделе в Грузии скончался отец известной ведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. Как сообщается, последние несколько месяцев мужчина находился в тяжелом состоянии. Однако Ксения не только не рассказывала, но похоже, предпочитала даже не думать об отце.

Амоев, которого некоторые СМИ называли криминальным авторитетом, скончался 14 мая, на 79-м году жизни. Предполагается, что 17 мая состоялись похороны, однако Ксения в это время находилась в Санкт-Петербурге с супругом. Соответственно светские обозреватели предположили, что Бородина решила не провожать отца в последний путь.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 14 Май 2018 в 12:13 PDT

Впрочем, отношения ведущей с родным отцом вряд ли можно назвать теплыми. Родители Ксении расстались, когда девочка была совсем маленькой, через некоторое время мать звезды вышла замуж за итальянца. Причем отчима Бородина не раз хвалила в своем блоге.