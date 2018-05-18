Бузова жестко высказалась в адрес Самойловой 

Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила свою кандидатуру в качестве представителя России на конкурсе «Евровидение» в 2019 году.
По мнению Бузовой, Юлия Самойлова, выступавшая от России на «Евровидении» в этом году, оказалась «слабой участницей».
«Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне», — цитируют Бузову «Дни.ру».
Напомним, что Юлия Самойлова с песней I won’t break не сумела пробиться в финальную часть конкурса. После неудачи в Лиссабоне на певицу обрушилась волна критики.