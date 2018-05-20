Русская модель plus-size оголилась на красной дорожке 

Plus-size-модель Юлия Рыбакова попала в пикантную ситуацию на Каннском кинофестивале. Девушка в красном продефилировала по ковровой дорожке в тон платья.
Девушка, как полагается, позировала перед папарацци, но в какой-то момент гость мероприятия наступил на шлейф ее наряда. В итоге платье превратилось в мининаряд, практический не прикрывающий нижнего белья. Виновник стриптиза очень ловко пришел ей на помощь, пристегнув шлейф. Его умелые движения, а также то, что наряд изначально состоял из двух частей навели многих на предположение, что случившееся было умело спланированной акцией.
Сама Рыбакова написала в Инстаграме:
«Я волновалась все эти дни, а пролетел этот момент за секунду… Но, конечно, у меня без происшествий не могло произойти… Многие уже видели это видео. Хотя я надеялась, что обойдется. Я, в принципе, в своем репертуаре, только со мной происходят такие казусы. Разве могло произойти что-то хуже?».