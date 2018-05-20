Русская модель plus-size оголилась на красной дорожке

Plus-size-модель Юлия Рыбакова попала в пикантную ситуацию на Каннском кинофестивале. Девушка в красном продефилировала по ковровой дорожке в тон платья.

Публикация от Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) 18 Май 2018 в 6:31 PDT

Девушка, как полагается, позировала перед папарацци, но в какой-то момент гость мероприятия наступил на шлейф ее наряда. В итоге платье превратилось в мининаряд, практический не прикрывающий нижнего белья. Виновник стриптиза очень ловко пришел ей на помощь, пристегнув шлейф. Его умелые движения, а также то, что наряд изначально состоял из двух частей навели многих на предположение, что случившееся было умело спланированной акцией.

Сама Рыбакова написала в Инстаграме