Пригожин пристыдил Самойлову за Первый канал

Иосиф Пригожин вступился за Первый канал. По мнению продюсера, певица Юлия Самойлова не может перекладывать ответственность за свой провал на конкурсе "Евровидение" на телевизионщиков.

Пригожин отметил, что администрация Первого могла отправить другого участника на состязание, но решила пойти навстречу Самойловой и дать ей шанс.

"Она должна молиться на руководство Первого канала. Есть такие, которые как всадники без головы: готовы куда угодной пойти, не разбираясь в том, насколько они сильны. Это и говорит о храбрости человека. Она — человек храбрый, сильный, она не побоялась пойти и выйти на сцену", — начал Иосиф.

Продюсер отметил, что в прошлом году, когда Юлия не смогла принять участие в "Евровидении", он ее всеми силами поддерживал, и продолжает оставаться на ее стороне, но все же старается оценивать ситуацию здраво.