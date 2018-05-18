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Пригожин пристыдил Самойлову за Первый канал
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Пригожин пристыдил Самойлову за Первый канал 

Дни.ру 48 минут назад
Иосиф Пригожин вступился за Первый канал. По мнению продюсера, певица Юлия Самойлова не может перекладывать ответственность за свой провал на конкурсе "Евровидение" на телевизионщиков.
Пригожин отметил, что администрация Первого могла отправить другого участника на состязание, но решила пойти навстречу Самойловой и дать ей шанс.
"Она должна молиться на руководство Первого канала. Есть такие, которые как всадники без головы: готовы куда угодной пойти, не разбираясь в том, насколько они сильны. Это и говорит о храбрости человека. Она — человек храбрый, сильный, она не побоялась пойти и выйти на сцену", — начал Иосиф.
Продюсер отметил, что в прошлом году, когда Юлия не смогла принять участие в "Евровидении", он ее всеми силами поддерживал, и продолжает оставаться на ее стороне, но все же старается оценивать ситуацию здраво.
"Но мы должны быть объективными друг к другу. Я уверен, что в данном случае никаких претензий к каналу быть не может. Не надо обижаться на весь мир, потому что так случилось. Когда пробираешься туда — все хорошие, выиграли — у победителя много отцов, проиграли — все говно. Не надо никого обвинять. Все прошло. Точка. Живем дальше. И благодарить надо Первый канал за предоставленную возможность о себе заявить. Сотни артистов мечтают оказаться на ее месте", — обрушился на Юлию Пригожин в эфире НСН.
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