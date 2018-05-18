Тяжелобольному Джигарханяну запретили работать

Новости о состоянии Армена Джигарханяна приходят тревожные. Кто-то говорит, что звонки адвоката бывшей жены довели актера до сердеченого приступа. Другие же твердят, что поводов для беспокойства нет.

Сотрудница Московского драматического театра Армена Джигарханяна опровергла сообщения о срочной госпитализации артиста. Она подчеркнула, что его состояние находится в пределах возраста.

"Он в больнице, но чувствует себя хорошо", — приводит слова помощницы Джигарханяна телеканал "360".

На вопрос, когда артист вернется к работе, в театре сообщили, что для этого необходимо разрешение врачей. Хотя после попадания в больницу Джигарханян, вопреки запретам медиков, периодически сбегает из под капельниц, чтобы вернуться к работе — в театре сейчас ставят "Мольера" по Булгакову.

В один из таких визитов его цинично подкараулили операторы Первого канала и тайно сняли. Часть материалов вышла в эфир программы "Пусть говорят". От вида изможденного артиста его бывшая жена Ваталина Цымбалюк-Романовская расплакалась перед камерами.