Ещё
Джигарханяну запретили работать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тяжелобольному Джигарханяну запретили работать 

Дни.ру 1 час назад
Новости о состоянии Армена Джигарханяна приходят тревожные. Кто-то говорит, что звонки адвоката бывшей жены довели актера до сердеченого приступа. Другие же твердят, что поводов для беспокойства нет.
Сотрудница Московского драматического театра Армена Джигарханяна опровергла сообщения о срочной госпитализации артиста. Она подчеркнула, что его состояние находится в пределах возраста.
"Он в больнице, но чувствует себя хорошо", — приводит слова помощницы Джигарханяна телеканал "360".
На вопрос, когда артист вернется к работе, в театре сообщили, что для этого необходимо разрешение врачей. Хотя после попадания в больницу Джигарханян, вопреки запретам медиков, периодически сбегает из под капельниц, чтобы вернуться к работе — в театре сейчас ставят "Мольера" по Булгакову.
В один из таких визитов его цинично подкараулили операторы Первого канала и тайно сняли. Часть материалов вышла в эфир программы "Пусть говорят". От вида изможденного артиста его бывшая жена Ваталина Цымбалюк-Романовская расплакалась перед камерами.
Дни.ру: последние новости
Лепс с жуткими переломами попал в больницу скандал Цывиной у Малахова оказался спектаклем "Пусть говорят" грозит закрытие после безобразной драки Цымбалюк-Романовской
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГД внесли поправки о сроках полномочий президента231
Кто лишился постов в новом правительстве36
«30 минут — и он над Америкой»67
У России на Западе остался один друг60
Российский гаишник поиздевался над инвалидом49
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:06
Скандал у Малахова оказался спектаклем
Шоу-бизнес
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:34
Джигарханяну запретили работать
Шоу-бизнес
00:52
Лепс с жуткими переломами попал в больницу
Шоу-бизнес
00:38
Пригожин пристыдил Самойлову за Первый канал
Шоу-бизнес
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение