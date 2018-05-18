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Украинец объяснил языковой конфуз на «Евровидении»
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Украинский певец объяснил языковой конфуз на «Евровидении» 

Рамблер 50 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Serecki /
Представитель Украины на «Евровидении-2018» Melovin (Константин Бочаров) объяснил, почему не смог говорить на украинском языке во время пресс-конференции в Лиссабоне. Об этом сообщает ТСН.
По его словам, для него «было важно говорить именно на украинском языке в Португалии, представляя свою страну». Он рассказал, что учился в украинской школе, с родителями говорит на украинском, «просто с какими-то элементами суржика».
Певец объяснил, что из-за нехватки языковой практики он забывает некоторые слова, тем более, когда сидит перед множеством камер.
«Конечно, трудно говорить на языке, на котором ты не говоришь каждый день. Но украинский язык я знаю, и слава богу», — заключил он.
Четвертого мая СМИ обратили внимание на инцидент, который произошел с Melovin на пресс-конференции в Лиссабоне. Родившемуся в Одессе музыканту пришлось общаться с переводчицей, прежде чем сформулировать короткую фразу на украинском. Также она подсказала ему, как перевести с русского на украинский слова «с благодарностью».
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