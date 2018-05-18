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«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских
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«Ленинград» и Глюкоза выпустили клип о недовольных русских 

Lenta.ru 1 час назад
Группа «Ленинград» и певица Глюкоза выпустили анимационный клип на песню «Жу-Жу», посвященный вечно недовольным людям. Ролик опубликован на YouTube-канале «Ленинграда».
«Оля недовольна "Мерседесом" Коля недоволен лишним весом Он и своей "Маздой" недоволен "Мерседес" его б устроил Олин», — поется в композиции.
В припеве Глюкоза заявляет:
«А я вам так скажу — я же вот езжу на "Пежо" и не ***** [ною]».
Режиссером клипа выступил создатель фильма «Хардкор» Илья Найшуллер. Анимационный клип снят в стиле японских фантастических мультфильмов — в нем персонажи-андроиды, похожие на Сергея Шнурова, Глюкозу и рэпера ST (Александр Степанов), который также принял участие в записи песни, устраивают жестокие перестрелки друг с другом.
Найшуллер ранее снял клипы «Ленинграда» на композиции «Вояж» и «Кольщик».
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