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«Танец курочки» в исполнении Нетаньяху попал на видео
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«Танец курочки» в исполнении Нетаньяху попал на видео 

Рамблер 1 час назад
Фото: twitter
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху исполнил «танец курочки» с победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай.
Нетта посетила резиденцию премьер-министра в Иерусалиме и преподнесла Нетаньяху и его супруге леденцы на палочке в форме петушка. Также певица и премьер-министр станцевали «танец курочки», повторив один из элементов выступления Нетты на «Евровидении».
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«Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!», — сказал Нетаньяху во время встречи.
Представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией Toy («Игрушка») стала победительницей «Евровидения»-2018. В следующем году конкурс пройдет в Иерусалиме.
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