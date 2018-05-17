«Танец курочки» в исполнении Нетаньяху попал на видео 

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху исполнил «танец курочки» с победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай.
Нетта посетила резиденцию премьер-министра в Иерусалиме и преподнесла Нетаньяху и его супруге леденцы на палочке в форме петушка. Также певица и премьер-министр станцевали «танец курочки», повторив один из элементов выступления Нетты на «Евровидении».
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🇮🇱🐔@NettaBarzilai pic.twitter.com/3cQtS6yNio— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 16 мая 2018 г.
«Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!», — сказал Нетаньяху во время встречи.
Представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией Toy («Игрушка») стала победительницей «Евровидения»-2018. В следующем году конкурс пройдет в Иерусалиме.