«Я — сын Киркорова»: Галкин о слухах вокруг своих детей

Юморист Максим Галкин отреагировал на слухи о том, что его дети Гарри и Лиза на самом деле являются детьми Филиппа Киркорова

Ранее пользователи Сети, сравнив фотографию Гарри с детским снимком Филиппа Киркорова, пришли к выводу, что отец младших детей Аллы Пугачевой — Киркоров.

Максим Галкин в свойственной ему шутливой манере решил развеять эти слухи. В Instagram шоумена появился ролик, где он демонстрирует публике свои детские фото и делает вывод, что и сам в детстве был очень похож на бывшего супруга Аллы Пугачевой.

«В действительности я — сын Киркорова, а Гарри — его внук», — заключил Галкин.

В концовке видео Галкин спародировал своего «отца», обругав якобы шумевших за кадром людей.

Напомним, недавно Филипп Киркоров оказался в центре скандала после выхода в эфир шведского телеканала интервью, во время которого король российской эстрады нецензурно выругался в адрес мешавших записи людей.