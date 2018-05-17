Юморист Максим Галкин отреагировал на слухи о том, что его дети Гарри и Лиза на самом деле являются детьми Филиппа Киркорова.
Ранее пользователи Сети, сравнив фотографию Гарри с детским снимком Филиппа Киркорова, пришли к выводу, что отец младших детей Аллы Пугачевой — Киркоров.
Максим Галкин в свойственной ему шутливой манере решил развеять эти слухи. В Instagram шоумена появился ролик, где он демонстрирует публике свои детские фото и делает вывод, что и сам в детстве был очень похож на бывшего супруга Аллы Пугачевой.
«В действительности я — сын Киркорова, а Гарри — его внук», — заключил Галкин.
Последнее время внимательные подписчики, пронырливые пользователи и остроглазые журналисты заметили, что наш сын Гарри стрёмно похож на поп-короля Филиппа. 👀 Настало время приподнять портьеру тайны, сдуть пыль с семейных архивов, проветрить чердак воспоминаний, закрыть это зависшее окно подозрений,.. о чём это я? А, вашему вниманию рубрика «Минутка иНстины» ❗️Смотреть до конца ❗️ #кровьневодица #попкрольпогенам #естьещёягодывпоппороховницах #цветнастроенияжёлтыйзряяпоелкрыжовник #цветнастроениябурыйжириккричалтыдура #цветнастроениябелыйчоятакойдебелый #перестаньтешуршать #филиппкднкприлип #всемынемногокиркоров #филиппкиркоров #гарригалкин #максимгалкин #дети
В концовке видео Галкин спародировал своего «отца», обругав якобы шумевших за кадром людей.
Напомним, недавно Филипп Киркоров оказался в центре скандала после выхода в эфир шведского телеканала интервью, во время которого король российской эстрады нецензурно выругался в адрес мешавших записи людей.