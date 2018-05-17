Бывший муж-футболист побил Началову

МДМ состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии "Дай пять!", организаторами которой выступили канал СТС и продюсерский центр Лины Арифулиной. Среди гостей была и Юлия Началова с дочерью Верой. За кулисами с ними встретился корреспондент Dni.Ru

"В свободное от учебы время я рисую, танцую, делаю что-то руками, — рассказала Dni.Ru 11-летняя Вера. — Сейчас готовлюсь к экзаменам в музыкальной школе. Потом я хотела бы пойти учиться на актрису, но заранее загадывать не буду. Конечно, хожу на матчи к папе и на концерты к маме. Последние мне нравятся больше".

"От того, что моя мама — публичный человек, я не страдаю, потому что сама от этого не становлюсь ни лучше, ни хуже, — продолжает Вера. — Мама даже иногда ходит в школу на родительские собрания, на 1 сентября, и все учителя, все мои друзья нормально реагируют. Иногда, правда, просят принести ее автограф".

А по заверению самой Началовой, у одноклассников дочери больше котируются не ее собственные диски и подписи, а футбольная атрибутика с автографом ее бывшего мужа — футболиста Евгения Алдонина . Он побил певицу по популярности среди детей. "Веру то и дело просят принести футболку, бутсы или мяч с автографом нашего папы. К счастью, у него много этих вещей и голым он точно не останется. Да что там говорить — даже меня друзья умоляют подарить им какую-то маечку ЦСКА, сборной России или просто познакомить их с Алдониным. Мы никому не отказываем, доставляю людям радость".