Цымбалюк-Романовскую лишили личных вещей

Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей

Виталина Цымбалюк-Романовская в подаче сочувствующих СМИ называется не иначе как "молодая пианистка". Хотя ей скоро стукнет 40 лет и "молодая была уже не молода", как писали о мадам Грицацуевой в романе "12 стульев" Ильф и Петров. Да и ее статус пианистки сомнительный.

Элина Мазур уверяет, что разговоры про музыкальное дарование ее бывшей наперсницы Цымбалюк-Романовской сильно преувеличены.

"Я помню, как мы были в гостях и кто-то попросил Виталину сыграть на пианино, — вспоминает Мазур. — Но она сказала, что без нот не умеет. Люди изумились — как же она выступала с концертами в Доме музыки и до назначения на пост директора работала в театре музыкальным руководителем?"

В ответ на это можно вспомнить диалог из повести Булгакова "Собачье сердце: " Но позвольте, как же он служил вочистке? — Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию".

В случае с Виталиной ситуация была примерно такой — ей рекомендацию изначально дал друг Джигарханяна Артур Согомонян

"Он, узнав, что у Виталины есть музыкальное образование, упросил Армена Борисовича сделать эту киевскую домработницу, которая без нот и двух тактов не сыграет, тапером который бы играл в фойе перед спектаклями, — уверяет Мазур. — И так дать ей хоть какую-то работу".

Получается, что ноты, без которых Виталина как без рук — ее главная драгоценность. Но сегодня она их лишена.

"Друзья" организовали компанию против меня в стиле "а-ля 90-е". И один из примеров этого стиля — как они отжали у меня квартиру под Красногорском, — цитирует Цымбалюк-Романовскую "Комсомольская правда". — Эта недвижимость без моего согласия по договору дарения (который прячут и нам не показывают!) перешла Джигарханяну. Я ее не дарила. Мои личные вещи остались там, включая ноты. Если человек дарит квартиру, он ее освобождает!"

Теперь концертам пришел, видимо, конец. Как и слухам про то, что у Виталины есть контракт за границей. Она находится под подпиской о невыезде и многим кажется, что дальше можайской женской колонии ее вред ли отпустят на гастроли.