Стало известно о последних днях мужа Аллегровой

Сестра бывшего мужа Ирины Аллегровой рассказала о его последних днях жизни

Экс-супруг Ирины Аллегровой скончался в ночь с понедельника на вторник в одной из больниц Санкт-Петербурга . Мужчина поехал в Северную столицу из Москвы на обследование, но так и не вернулся домой. 57-летний мужчина подхватил в больнице инфекцию и серьезно заболел, что и привело к летальному исходу.

Сестра Игоря Галина согласилась пообщаться с журналистами и рассказала о последних днях жизни мужчины. По ее словам, инфекция за считанные часы переросла в воспаление легких, так как на тот момент организм Капусты был ослаблен.

«Игорь приехал из Москвы на плановое обследование. Его положили в общую палату, где он подхватил инфекцию от других больных. Брата забрали в реанимацию. Легкие не реагировали вообще, подключились вспомогательные мышцы живота», — рассказывает Галина.

В последний день жизни Капуста уже не мог дышать и перестал двигаться. Сестра до последнего надеялась, что врачи спасут Игоря, но несколько дней назад его не стало, сообщает портал Sobesednik.

Напомним, что в отношениях с Ириной Аллегровой Игорь состоял шесть лет, после разрыва с певицей он пытался заново построить семью с другой женщиной. В 2012 году Капуста попал в тюрьму за хранение и распространение наркотиков, где пробыл четыре года.