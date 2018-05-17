Ещё
Умер Джозеф Кампанелла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Джозеф Кампанелла 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: кадр из фильма
Американский актер кино и театра Джозеф Кампанелла скончался в возрасте 93 лет, сообщает The Sun.
Ветеран Голливуда за 60 лет актерской карьеры снялся более чем в 200 фильмах и телесериалах.
Широкую известность Кампанелле принесла второстепенная роль шефа детективного агентства в криминальном сериале "Мэнникс" (1960-е), за которую он получил номинацию на телепремию "Эмми". Он был номинирован на "Эмми" и за роль сенатора Харпера Деверо в сериале "Дни нашей жизни" (1987-1990).
Кампанелла также появлялся в бродвейских театральных постановках и был актером озвучания, подарив голос мультипликационным персонажам многих анимационных сериалов 1990-х, включая "Спайдермена" и "Бродяг".
Газета.Ru: последние новости
Элтон Джон выступит на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри Победительница "Евровидения" не приедет в Россию из-за гей-парада Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала226
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»85
«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками»48
«Крымский мост достанется Украине»356
Макаревич разнес «Почту России»265
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение