Умер Джозеф Кампанелла

Американский актер кино и театра Джозеф Кампанелла скончался в возрасте 93 лет, сообщает The Sun.

Ветеран Голливуда за 60 лет актерской карьеры снялся более чем в 200 фильмах и телесериалах.

Широкую известность Кампанелле принесла второстепенная роль шефа детективного агентства в криминальном сериале "Мэнникс" (1960-е), за которую он получил номинацию на телепремию "Эмми". Он был номинирован на "Эмми" и за роль сенатора Харпера Деверо в сериале "Дни нашей жизни" (1987-1990).

Кампанелла также появлялся в бродвейских театральных постановках и был актером озвучания, подарив голос мультипликационным персонажам многих анимационных сериалов 1990-х, включая "Спайдермена" и "Бродяг".