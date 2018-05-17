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Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова
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Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Первый канал
В могиле погибшего на перевале Дятлова туриста Семена Золотарева захоронен не он. К тому выводу пришел генетик, специально для телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» проведший ДНК-экспертизу его останков.
Алексей Гроховенко проверил совпадение образца из могилы Золотарева с образцами его внучатой племянницы Юлии Скульбиды и ее матери. Специалист пришел к выводу, что «близкое родство по женской линии исключено».
>> В деле «дятловцев» нашли «бомбу»
По словам специалиста, образец ДНК Золотарева был плохого качества, однако экспертиза все же дала результат — 14 несовпадений на одном участке. Генетик исключил родство Золотарева с его названной племянницей и ее матерью на 100%.
В апреле тело Семена Золотарева, покоящегося на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, было эксгумировано.
На прошлой неделе исследователь-любитель Валентин Дегтерев побывал на могиле и обнаружил часть костей Золотарева разбросанными вокруг захоронения, а также зафиксировал вокруг него высокий уровень радиации.
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