Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова

В могиле погибшего на перевале Дятлова туриста Семена Золотарева захоронен не он . К тому выводу пришел генетик, специально для телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» проведший ДНК-экспертизу его останков.

Алексей Гроховенко проверил совпадение образца из могилы Золотарева с образцами его внучатой племянницы Юлии Скульбиды и ее матери. Специалист пришел к выводу, что «близкое родство по женской линии исключено».

По словам специалиста, образец ДНК Золотарева был плохого качества, однако экспертиза все же дала результат — 14 несовпадений на одном участке. Генетик исключил родство Золотарева с его названной племянницей и ее матерью на 100%.

В апреле тело Семена Золотарева, покоящегося на Ивановском кладбище в Екатеринбурге , было эксгумировано.