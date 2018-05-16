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Названа причина госпитализации Джигарханяна
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Названа причина госпитализации Джигарханяна 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Народный артист СССР Армен Джигарханян снова госпитализирован. Артист попал в медучреждение по настоянию врачей, которые надеются удержать его на больничной койке хотя бы неделю.
«Я не могу сказать, что есть какое-то резко ухудшение, скорее продолжение всего того «букета» болячек, которыми он страдает. Это одновременно и почки, и нервный стресс, и голова. Резко упало давление», — рассказал «МК» друг артиста Артур Согомонян.
По его словам, в последнее время Армену Борисовичу было трудно ходить, и ему даже приобрели инвалидное кресло. По совету врачей, Джигарханяну в домашних условиях ставили капельницы, но домашнего лечения оказалось мало.
Артист находится в частной клинике, от общения с внешним миром его ограждают друзья и персонал. По словам Согомоняна, телефонные разговоры даже с близкими знакомыми могут закончиться для Армена Борисовича стрессовой ситуацией, поскольку ему могут рассказать слухи о бывшей супруге, вычитанные в интернете или услышанные по телевизору, а артист «начинает закипать» и выходит из себя при одном упоминании имени Виталины Цымбалюк-Романовской.
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