Алиса Аршавина назвала причину развода

Жена футболиста Андрея Аршавина оказалась в центре скандала. Барышню обвинили в расчетливости. Теперь ей приходится убеждать поклонников в обратном.

Бывший супруг Алисы Алексей Кузьмин , заявил, что дети, появившиеся на свет в браке ему не родные. Бизнесмен требует от Аршавиной сделать экспертизу на установление отцовства 14-летнего Леши и Алисы, которой в июне исполнится семь.

В Сети очень бурно отреагировали на эту новость. Поклонники футболиста обвинили барышню в меркантильности. Мол, Алиса переметнулась к Андрею, так как он оказался побогаче.

Алисе надоели пересуды, и она решила расставить все точки над i. Супруга спортсмена попыталась опровергнуть обвинения, опубликовав в своем микроблоге фото своего бывшего супруга бизнесмена Алексея Сергеевича с перечислением всех его заслуг и регалий.

"Чтобы развеять миф. Что я вышла замуж по расчету за своего нынешнего мужа. Мой бывший супруг влиятельный и занимает большой пост в крупной компании. Очень обеспеченный. И жили в абсолютно материальном благополучии. Просто богатые тоже плачут…Видимо, решил показать свою власть на детях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — сопроводила снимок звезда.

В комментариях Аршавина добавила, что ушла от Кузьмина потому, что влюбилась и не хотела врать.

"Считаю, что мой бывший муж не достоин жить обманутым, и еще мог и смог построить новую семью", — отметила Алиса.

Супруга футболиста уже дала разрешение на проведения ДНК-теста.