Алиса Аршавина назвала причину развода 

Жена футболиста Андрея Аршавина оказалась в центре скандала. Барышню обвинили в расчетливости. Теперь ей приходится убеждать поклонников в обратном.
Бывший супруг Алисы Алексей Кузьмин, заявил, что дети, появившиеся на свет в браке ему не родные. Бизнесмен требует от Аршавиной сделать экспертизу на установление отцовства 14-летнего Леши и Алисы, которой в июне исполнится семь.
В Сети очень бурно отреагировали на эту новость. Поклонники футболиста обвинили барышню в меркантильности. Мол, Алиса переметнулась к Андрею, так как он оказался побогаче.
Алисе надоели пересуды, и она решила расставить все точки над i. Супруга спортсмена попыталась опровергнуть обвинения, опубликовав в своем микроблоге фото своего бывшего супруга бизнесмена Алексея Сергеевича с перечислением всех его заслуг и регалий.
"Чтобы развеять миф. Что я вышла замуж по расчету за своего нынешнего мужа. Мой бывший супруг влиятельный и занимает большой пост в крупной компании. Очень обеспеченный. И жили в абсолютно материальном благополучии. Просто богатые тоже плачут…Видимо, решил показать свою власть на детях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — сопроводила снимок звезда.
В комментариях Аршавина добавила, что ушла от Кузьмина потому, что влюбилась и не хотела врать.
"Считаю, что мой бывший муж не достоин жить обманутым, и еще мог и смог построить новую семью", — отметила Алиса.
Супруга футболиста уже дала разрешение на проведения ДНК-теста.
"Вот это страшно. После 10 лет брака. И дети в законном браке. Получить от супруга смс хочу ДНК. Спустя 15 лет. Вопрос возникает один. Зачем на протяжении 6 лет встречался с ними и поддерживает отношения, если есть сомнения. И почему не попросил раньше, если нет уверенности и не чувствует своих детей" — недоумевает звезда.