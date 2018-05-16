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Экс-жена Джигарханяна заявила о распаде личности актера
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Экс-жена Джигарханяна заявила о распаде личности актера 

Дни.ру 1 час назад
В очередном выпуске ток-шоу "Пусть говорят" показали, в каком страшном состоянии находится Армен Борисович. Одежда словно с чужого плеча, многодневная щетина, затуманенный взор — на актера страшно смотреть. Даже бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не сдержала слез, увидев эти кадры.
При Виталине артист был огурцом — подтянутый, бодрый, энергичный. Она тряслась над знаменитым мужем аки над дитем малым: варила ему диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. Теперь от многих привычек актеру пришлось отказаться. И он чудовищно опустился.
"Думаю, от Армена Джигарханяна вообще ничего не осталось. Это практически распад личности, — плачет Виталина. — У меня его старые медицинские выписки: он не в состоянии ни за что нести ответственность, почему его и лишили права финансовой подписи, поставив меня директором. Два инсульта серьезных перенес!"
"Армен Джигарханян — это бренд, который должен потом кому-то достаться. Кто наследник? Степан Джигарханян живет далеко, интереса не проявляет. Согомонян, как я вижу, хочет стать правопреемником и опекуном Армена Борисовича — с возможностью официально распоряжаться его имуществом и деньгами", — добавила Цымбалюк-Романовская.
Доверитель молодой пианистки ставит вопрос о медицинском освидетельствовании Армена Борисовича.
"Это вынужденная, крайняя мера. Экспертиза имеет большие шансы быть не в пользу его состояния вменяемого. И может последовать не просто отстранение Джигарханяна от руководства, но и закрытие театра", — цитирует Виталину "КП".
В этой ситуации артиста по-человечески жаль. Кажется, что все вокруг играют в какую-то страшную игру, зарабатывают на его светлом имени гонорары и славу. А 83-летний человек выставлен посмешищем на всю страну. Такого он точно не заслужил.
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