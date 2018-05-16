Лепса развернули на израильской границе

Известный российский певец Григорий Лепс не смог попасть на запланированные в Израиле концерты, так как полиция страны не пропустила его через границу. Отмечается при этом, что остальным 17 членам его коллектива дорога была открыта.

Ситуацию прокомментировала депутат Кнессета Юлия Малиновская, которая выразила своё возмущение относительно сложившейся ситуации.

«Как вообще такое может быть, что артист, совершивший множество международных концертных туров, только накануне закончивший гастроли в Европе, входящий в пул президента России, вдруг получает отказ на въезд от израильской полиции?», — возмутилась она на своей странице в Facebook.

Также депутат подчеркнула, что намерена разобраться в произошедшем, чтобы поклонники творчества артиста не остались в обиде.