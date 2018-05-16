Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова

Известны актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября из-за оторвавшегося тромба. Врачи не успели оказать артисту необходимую помощь. Его смерть стала большим ударом для друзей и поклонников знаменитости, а особенно для его семьи — у Дмитрия осталась жена Ксения и дочка Анфиса.

Незадолго до смерти Марьянов оказался в реабилитационном центре «Феникс», где лечился от алкогольной зависимости. Именно там артисту стало плохо, а врачи клиники не смогли оказать ему первую помощь. Многие считают, что именно персонал клиники может быть виновен в скоропостижной кончине Дмитрия.

Журналисты смогли пообщаться с еще одним пациентом реабилитационного центра, который лежал в одной палате с актером. Он рассказал о том, как вели себя сотрудники клиники и что происходило с известным актером в последние дни жизни. По словам мужчины, Марьянов приехал в центр добровольно, но в последний день очень хотел вернуться к жене. Врачей, которые могли бы оказать Дмитрию помощь, в центре не было.