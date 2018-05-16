Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова 

Известны актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября из-за оторвавшегося тромба. Врачи не успели оказать артисту необходимую помощь. Его смерть стала большим ударом для друзей и поклонников знаменитости, а особенно для его семьи — у Дмитрия осталась жена Ксения и дочка Анфиса.
Незадолго до смерти Марьянов оказался в реабилитационном центре «Феникс», где лечился от алкогольной зависимости. Именно там артисту стало плохо, а врачи клиники не смогли оказать ему первую помощь. Многие считают, что именно персонал клиники может быть виновен в скоропостижной кончине Дмитрия.
Журналисты смогли пообщаться с еще одним пациентом реабилитационного центра, который лежал в одной палате с актером. Он рассказал о том, как вели себя сотрудники клиники и что происходило с известным актером в последние дни жизни. По словам мужчины, Марьянов приехал в центр добровольно, но в последний день очень хотел вернуться к жене. Врачей, которые могли бы оказать Дмитрию помощь, в центре не было.
«Это закрытая территория, за ее пределы нельзя выходить. Сотрудники центра, кроме психологов, — волонтеры, сами бывшие зависимые (алкоголики, наркоманы). Они излечились и помогают другим. За день до смерти он передал мне записку, где просил позвонить его жене и сказать, чтобы она приехала и забрала его. Но я побоялся, что меня накажут, отдал записку работнику центра… В свой последний день он был в хорошем настроении. Парень знакомый, который там оставался, мне рассказывал, что «Скорую» долго не вызывали, хотя он жаловался на боли в ноге, мучился, стонал. А потом все — сознание потерял. Только тогда волонтеры в «Скорую» позвонили, но потом вызов отменили — видимо, не хотели огласки. Мой приятель видел, как Марьянова выносили из центра уже синим. Может быть, мертвым. И вывезли специально, чтобы не было факта смерти в центре — это же для них ЧП», — рассказал сосед по палате Марьянова для «Комсомольской правды».