Сорвавшего номер на «Евровидении» избила полиция

Пранкер, вырвавший микрофон у участницы Евровидения-2018, заявил Sun, что его избили после инцидента.

По словам молодого человека, назвавшегося пранкером DrACactivism, его «безжалостно» били 10 минут. При этом шутник не уточнил, кто именно применил против него физическую силу.

Также DrACactivism отметил, что не сумев произнести в микрофон то, что намеревался, был лишен права участия в современной истории.

«Я уже мертв. Убит за сценой», — завершил он интервью.

Во время выступления представительницы Великобритании на Евровидении 2018 года певицы SuRie некий молодой человек выбежал на сцену, вырвал у нее микрофон и попытался что-то в него сказать, однако был остановлен охранниками, сопроводившими его за кулисы.