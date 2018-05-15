У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым

У сына Пугачевой неожиданно нашли гены Киркорова

О том, чьи на самом деле гены у мальчика, обыватели спорят до сих пор. Кто-то считает, что для рождения двойняшек была использована яйцеклетка ближайшей подруги Пугачевой Алины Редель и семя Максима Галкина. А музыкант Сергей Челобанов в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" заявил о сомнениях по поводу детей экс-возлюбленной и предположил, что он является отцом Гарри и Лизы. Певец пояснил, что во время отношений с Аллой они очень хотели стать родителями, но забеременеть естественным путем Пугачевой не удалось. Тогда влюбленные решили заморозить свой биологический материал, чтобы использовать позже. Поэтому вероятно, что при зачатии Гарри и Лизы был использован именно его биоматериал, а не Максима Галкина.

Но когда смотришь на фотографии Гарри и сравниваешь их со снимками Филиппа Киркорова, не остается даже тени сомнения, что Челобанов или врет, или выдает желаемое за действительное. Гарри — копия поп-короля. Овал лица, глаза, брови — все от Филиппа. Поклонники Киркорова, увидев свежую фотосессию Гарри, ахнули. "Это же маленький Филипп!", "Налицо гены Киркорова!", "От Галкина нет у мальчика ничего", — пишут они.

Кто является настоящим отцом двойняшек Пугачевой, мы, конечно, никогда не узнаем. Да и вряд ли это важно. Дети растут в прекрасной семье, окружены заботой и любовью, проявляют всевозможные таланты и с малых лет знают цену деньгам. Им придется непросто, потому что всю жизнь о них будут говорить как о "детях Пугачевой", невзирая на собственные достижения и заслуги. Дай бог, они справятся с этим грузом ответственности.