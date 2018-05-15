Лоза выступил с нападками на Самойлову и ее критиков из шоу-бизнеса

Музыкант Юрий Лоза заявил, что Юля Самойлова не справилась со своим номером на конкурсе «Евровидение», и заподозрил певицу в том, что она пела под фонограмму.

«Как только Юля Самойлова не справилась с поставленной задачей, даже не сумев открыть рот под чужое пение, сразу «выяснилось», что чуть ли не все о грядущем провале предупреждали, все данный плачевный исход давным-давно предсказывали, а прозорливая и жалостливая Алла Борисовна так вообще целый год уговаривала девушку никуда не ехать!», — написал певец Юрий Лоза на своей странице в Facebook.

«Удивляет одно» — пишет Лоза — «почему мне ни разу подобная информация на глаза не попалась? Я, вроде как, и новости про подготовку к „Евровидению“ читал, и на музыкальные сайты заглядывал».

Лоза уточнил, что Самойлова «забыла слова, рта не открыла, а фраза прозвучала. Вариантов два: либо фонограмма, либо то-то из подпевальщиков за нее голосил».

В комментариях к посту подписчики опровергли мнение, что Самойлова пела под фонограмму:

«Слышно же, что бэк свою партию держит. Нет там фанеры», — считает Сюзана Ким.

«По-моему, подпевальщицы гораздо мощнее звучали. Но, я это поняла только благодаря тому, что Юля текст забыла», — написала Анна Семенова.

Певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию , не прошла в финал конкурса «Евровидение», прошедшего в минувшую субботу в Лиссабоне . Пользователи соцсетей атаковали Instagram Самойловой, обвинив в провале.