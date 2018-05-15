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Лоза выступил с нападками на Самойлову
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Лоза выступил с нападками на Самойлову и ее критиков из шоу-бизнеса 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Музыкант Юрий Лоза заявил, что Юля Самойлова не справилась со своим номером на конкурсе «Евровидение», и заподозрил певицу в том, что она пела под фонограмму.
«Как только Юля Самойлова не справилась с поставленной задачей, даже не сумев открыть рот под чужое пение, сразу «выяснилось», что чуть ли не все о грядущем провале предупреждали, все данный плачевный исход давным-давно предсказывали, а прозорливая и жалостливая Алла Борисовна так вообще целый год уговаривала девушку никуда не ехать!», — написал певец Юрий Лоза на своей странице в Facebook.
«Удивляет одно» — пишет Лоза — «почему мне ни разу подобная информация на глаза не попалась? Я, вроде как, и новости про подготовку к „Евровидению“ читал, и на музыкальные сайты заглядывал».
Лоза уточнил, что Самойлова «забыла слова, рта не открыла, а фраза прозвучала. Вариантов два: либо фонограмма, либо то-то из подпевальщиков за нее голосил».
В комментариях к посту подписчики опровергли мнение, что Самойлова пела под фонограмму:
«Слышно же, что бэк свою партию держит. Нет там фанеры», — считает Сюзана Ким.
«По-моему, подпевальщицы гораздо мощнее звучали. Но, я это поняла только благодаря тому, что Юля текст забыла», — написала Анна Семенова.
Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не прошла в финал конкурса «Евровидение», прошедшего в минувшую субботу в Лиссабоне. Пользователи соцсетей атаковали Instagram Самойловой, обвинив в провале.
Победу в конкурсе одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy.
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