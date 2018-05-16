Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре

Потасовка произошла в ночь с 14 на 15 мая на Гоголевском бульваре.

Возле одного из столичных баров избили актрису Алину Алексееву , снявшуюся в сериалах «Ольга» и «Кухня» и ее коллегу Бориса Моргачева («Кухня», «Аритмия»). Видео инцидента попало в сеть.

На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно как неизвестный мужчина избивает актера Бориса Моргачева.

Актриса Алина Алексеева пыталась помочь своему другу, в результате чего также получила травмы. Всем троим понадобилась медицинская помощь — у них были зафиксированы ушибы.

Потасовка произошла в ночь с 14 на 15 мая на Гоголевском бульваре.