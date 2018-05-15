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Умер Гленн Бранка
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Умер Гленн Бранка 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Fish to Lizard
Авангардный гитарист и композитор Гленн Бранка скончался после долгой борьбы с раком горла, сообщает NME.
Как рассказала вдова музыканта Рег Блур, Гленн Бранка умер во сне.
"Я благодарна за возможность жить и работать с таким удивительным генератором идей и творчества последние 18,5 лет", — написала в обращении к поклонникам гитариста Блур. "Несмотря на брутальную внешность, он был заботливым и добрым. Вместе мы строили наш маленький мир. Я так люблю его и так опустошена", — добавила вдова.
В 1976 году Бранка основал в Нью-Йорке группу Theoretical Girls, после в 1981 ушел в сольную карьеру, выпустив экспериментальный альбом The Ascension.
В 1982 Гленн Бранка основал лейбл Neutral Records, на котором вышел первый альбом Sonic Youth после того, как Бранка познакомил основателей группу Терстона Мура и Ли Раналдо.
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