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Цымбалюк-Романовская избила народную артистку
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Цымбалюк-Романовская избила гостей «Пусть говорят» 

Рамблер 1 час назад
Сотрудник шоу «Пусть говорят» рассказал порталу «Дни.ру», как бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская избивает гостей студии.
Вчера журналисты навестили Народного артиста СССР в его театре.
«Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы», — сообщил он.
По его словам, Джигарханян выглядит «поразительно» плохо. Говорил же он «что-то несусветное» и даже заплакал, попросив «вернуть» ему Цымбалюк-Романовскую.
Экс-супруга, увидев этот эпизод в студии программы, «заорала», что без нее артиста «довели» до такого состояния. Между тем другая гостья шоу, народная артистка РСФСР Тамара Семина, предположила, что, возможно, «довела» Джигарханяна именно Цымбалюк-Романовская.
«Господи, что тут началось!» — заявил журналист.
Бывшая жена актера подбежала к 79-летней Семиной и ударила ее, а затем бросилась к заступившейся за актрису Маргарите Черес, бывшему костюмеру театра Джигарханяна, и начала избивать ее.
«Словом, ад…» — подытожил он.
По словам сотрудника программы, по договору Цымбалюк-Романовская должна принять участие еще в нескольких выпусках шоу, однако другие гости отказываются сниматься с ней «даже за деньги».
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