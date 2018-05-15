Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай отказалась принять участие в премии Муз-ТВ. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил программный директор канала Андрей Разыграев

По его словам, израильская певица получила от Муз-ТВ приглашение выступить на премии, однако ее менеджеры отказали «решительно», так как в тот же день, 8 июня, в Тель-Авиве будет проходить гей-парад, в котором она столь же решительно намерена поучаствовать.

«У всех свои ценности…» — пошутил Разыграев.