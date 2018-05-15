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Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
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Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию 

Рамблер 32 минуты назад
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай отказалась принять участие в премии Муз-ТВ. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил программный директор канала Андрей Разыграев.
По его словам, израильская певица получила от Муз-ТВ приглашение выступить на премии, однако ее менеджеры отказали «решительно», так как в тот же день, 8 июня, в Тель-Авиве будет проходить гей-парад, в котором она столь же решительно намерена поучаствовать.
«У всех свои ценности…» — пошутил Разыграев.
На прошлой неделе Нетта Барзилай выиграла конкурс Евровидение 2018 года, прошедший в Лиссабоне. При этом профессиональное жюри присудило ей лишь третье место, тогда как зрители отдали максимальное количество баллов. Россиянка Юлия Самойлова не сумела преодолеть полуфинал.
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