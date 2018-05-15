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Седокова нашла необычное лекарство от хандры
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Седокова нашла необычное лекарство от хандры 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Анна Седокова показала подписчикам Инстаграма, как проводит время в кровати вместе с двумя собаками.
Девушка призналась, что всю ночь не могла понять, поему ей было неудобно спать, но утром она увидела, что ее окружили две собаки, которые захотели поспать с хозяйкой. Седокова отметила, что она немного захандрила, и крепкий сон не спас положение. Чтобы прийти в себя и вернуть бодрое расположение духа, певица планирует заняться изгнанием плохого настроения.
В первую очередь Седокова рекомендует выпить ароматный, вкусный, очень крепкий кофе. Далее стоит заняться активным видом спорта, отправиться в зал и хорошо там «попотеть». После зала Анна планирует «безлимитные объятия» с сыном. После Седокова будет восхищаться своей дочерью, которая в 7 утра без лишних напоминаний отправилась в школу.
По мнению певицы, такие простые способы борьбы с хандрой быстро поставят ее на ноги и дадут заряд бодрости.
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