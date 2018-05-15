Седокова нашла необычное лекарство от хандры

Девушка призналась, что всю ночь не могла понять, поему ей было неудобно спать, но утром она увидела, что ее окружили две собаки, которые захотели поспать с хозяйкой. Седокова отметила, что она немного захандрила, и крепкий сон не спас положение. Чтобы прийти в себя и вернуть бодрое расположение духа, певица планирует заняться изгнанием плохого настроения.

В первую очередь Седокова рекомендует выпить ароматный, вкусный, очень крепкий кофе. Далее стоит заняться активным видом спорта, отправиться в зал и хорошо там «попотеть». После зала Анна планирует «безлимитные объятия» с сыном. После Седокова будет восхищаться своей дочерью, которая в 7 утра без лишних напоминаний отправилась в школу.

По мнению певицы, такие простые способы борьбы с хандрой быстро поставят ее на ноги и дадут заряд бодрости.