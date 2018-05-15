Седокова нашла необычное лекарство от хандры 

Певица Анна Седокова показала подписчикам Инстаграма, как проводит время в кровати вместе с двумя собаками.
Девушка призналась, что всю ночь не могла понять, поему ей было неудобно спать, но утром она увидела, что ее окружили две собаки, которые захотели поспать с хозяйкой. Седокова отметила, что она немного захандрила, и крепкий сон не спас положение. Чтобы прийти в себя и вернуть бодрое расположение духа, певица планирует заняться изгнанием плохого настроения.
В первую очередь Седокова рекомендует выпить ароматный, вкусный, очень крепкий кофе. Далее стоит заняться активным видом спорта, отправиться в зал и хорошо там «попотеть». После зала Анна планирует «безлимитные объятия» с сыном. После Седокова будет восхищаться своей дочерью, которая в 7 утра без лишних напоминаний отправилась в школу.
По мнению певицы, такие простые способы борьбы с хандрой быстро поставят ее на ноги и дадут заряд бодрости.