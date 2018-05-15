Максим Галкин показал «хоум-видео» из бассейна

И похвастался умением сына нырять в бассейне.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 14 Май 2018 в 8:13 PDT Знаменитый телеведущий Максим Галкин старается часто делиться с поклонниками в соцсетях видео и фото из жизни своей семьи. Вот и на этот раз ему очень захотелось показать хоть что-нибудь. В результате, телеведущий поболтал с галками во дворе, а затем заглянул в бассейн, где в тот момент занимался плаванием его сын Гарри. Мальчик в свои пять лет уже прекрасно плавает, особенно в ластах, с маской и трубкой.

«Макс! Вы классный! А Гарик просто чудо!», «Гарик молодец!», «Гарри прелесть просто, такой молодец 😍», «Маленький лягушонок!😊 Очень любознательный Гарри, во всех направлениях развивается, 👍вы самые лучшие родители!», — комментируют подписчики. Многие, конечно, пошутили по поводу разговоров Галкина с галками, но и Гарику в комментариях досталось много внимания.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно венчались. Теперь у них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.

Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто показывая ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.