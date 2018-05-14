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«Верните мне ее, мне без нее плохо»
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«Верните мне ее, мне без нее плохо» 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Очевидец поведал о странном состоянии актера. Он не ожидал увидеть его таким.
В московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна сегодня активно репетируют "Мольера" по Михаилу Булгакову, но премьера планируется на начало следующего сезона. Для подготовки сюжета о постановке в театр приехала съемочная группа одного из федеральных телеканалов. Но то, каким журналист увидел великого актера, ему показались странным.
В интервью Dni.Ru репортер сообщил: он был поражен тем, что его ждало на съемке: "Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Еле-еле ползает. Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что просто ах! В коридоре его ждали стримеры (журналисты, без помощи оператора самостоятельно ведущие телетрансляцию. — Прим. ред.) — мол, почему Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме. А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без нее плохо. Короче, там происходит что-то несусветное!"
Интересно, что ближайшее окружение актера утверждает: все это — вздор, а 82-летний артист пребывает в добром здравии, бодр и полон сил и про бывшую киевскую сиделку даже не вспоминает.
"Армену Борисовичу по хозяйству помогает новая домработница, и относится он к ней так же уважительно, как в свое время к Виталине Цымбалюк-Романовской, — рассказала Dni.Ru Элина Мазур. — Хотя он в быту очень неприхотливый человек — долгие годы жил один, питался полуфабрикатами и был счастлив".
Сама же Виталина на всех углах твердит, что готовила народному артисту России диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила его с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. А теперь от многих привычек ему пришлось отказаться.
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