Бузова презентовала новый клип

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Бузова презентовала новую песню 

Russianshowbiz.info 18 мая 2018
Фото: Instagram
Телеведущая и певица Ольга Бузова официально презентовала свою новую песню «Чемпион», посвященную Чемпионату мира по футболу.
Девушка отметила, что эта песня для нее — особенная, ведь она сильно отличается по вокалу и эмоциям от предыдущих хитов певицы. Бузова рассказала, что вложила в трек много сил и эмоций, и надеется, что слушатели оценят ее усилия.
Бузова объяснила посыл своего трека. Девушка считает, то каждый человек — чемпион, который стремится к победам в разных областях — карьере, любви, семье, творчестве, саморазвитии, но при этом сталкивается с множеством преград и проблем.
По словам Ольга, настоящий чемпион никогда не сдается, он идет только вперед. Девушка надеется, что каждый из ее поклонников найдет в себе силы бороться с трудностями и добиваться лучшего результата, а ее новый трек будет мотивировать не опускать руки и бороться до конца. «Этот трек я пою для вас всех! Я хочу, чтобы вы все шли к своей мечте и цели!» — написала Бузова.
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