Что россияне думают о новом клипе Киркорова

Сорок два процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, согласились с тем, что новый клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» пропагандирует чрезмерное употребление алкоголя.
У респондентов спросили: «Вы согласны с тем, что клип Киркорова пропагандирует пьянство и аморальное поведение?». Не согласны с таким утверждением 37 процентов опрошенных.
Еще 21 процент респондентов заявили, что не смотрели клип.
Всего в опросе приняли участие 2932 человека.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить Киркорова звания народного артиста РФ за клип «Цвет настроения синий». Автор петиции обратился к министру культуры и президенту. По мнению автора, в клипе «открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя, используется нецензурная лексика».
Сам Киркоров заявил НТВ, что его новый клип — это «срез сегодняшнего дня и сегодняшних пороков, над которыми мы смеемся». Он пообещал хейтерам и авторам петиций продолжение, «которое будет еще круче».