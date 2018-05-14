Опрос: что россияне думают о новом клипе Киркорова

Сорок два процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, согласились с тем, что новый клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» пропагандирует чрезмерное употребление алкоголя.

У респондентов спросили: «Вы согласны с тем, что клип Киркорова пропагандирует пьянство и аморальное поведение?». Не согласны с таким утверждением 37 процентов опрошенных.

Еще 21 процент респондентов заявили, что не смотрели клип.

Всего в опросе приняли участие 2932 человека.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить Киркорова звания народного артиста РФ за клип «Цвет настроения синий». Автор петиции обратился к министру культуры и президенту. По мнению автора, в клипе «открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя, используется нецензурная лексика».