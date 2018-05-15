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В семье Шукшиных новый конфликт
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Дочь Василия Шукшина обвинила племянницу в растрате государственных денег 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ
В семье Шукшиных назревает очередной скандал — дочь известного писателя Ольга Шукшина написала заявление в прокуратуру на свою племянницу Аню — дочь Екатерины, второй жены писателя.
Семейство Шукшиных уже давно у многих ассоциируется исключительно со скандалами. Наследники известного писателя то и дело громко выясняют отношения друг с другом. Ольга Шукшина, старшая дочь Лидии Николаевны, долгое время не общалась с матерью и ругалась с сестрами, а теперь переключилась на племянницу Анну.
В 2015 году Аня открыла фонд «Формула успеха», директором которого стал ее супруг. Ольга считает, что ее племянница растрачивает средства, которые получает от фонда в личных целях. Добавим, что вдова и дочери Шукшина получают авторские средства от постановок его творческих произведений. По мнению Ольги, Анна не чиста на руку.
«Я написала заявление в прокуратуру, чтобы понять, отчиталась ли племянница по грантам и чем занимается второй фонд — Аня же так и не сумела мне дать внятного ответа. 3 апреля я получила письмо от Главного управления Минюста РФ по Москве, где сообщалось, что они рассмотрят вопрос о включении фонда «Формула успеха» имени В. М. Шукшина в план проведения проверок на 2019 год. Видела, что сейчас висит на сайте президентских грантов проект на шесть миллионов рублей — «Шукшинская палитра». Его хочет провести Аня вместе с фондом. Я была поражена, когда приехала на встречу с ней. Аня выпорхнула из белоснежного двухдверного «мерседеса». 30-летняя девушка, которая нигде никогда не работала», — рассказала Ольга Шукшина.
Ее племянница же уверяет, что все подозрения тети совершенно беспочвенны. «Да, тетя Оля натравила на нас прокуратуру. Сейчас идет проверка в фонде „Формула успеха“ о тех мероприятиях, которые мы провели, но пока я ни о каких нарушениях не слышала», — поделилась Анна с «Экспресс-газетой».
Отметим, что недавно в знаменитом семействе произошло пополнение — возлюбленная Макара Шукшина в начале мая родила сына. К сожалению, родственники не слишком интересуются судьбой малыша.
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