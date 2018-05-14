Ещё
«Чистый обман»: Певцов о «Евровидении»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чистый обман»: Певцов жестко раскритиковал «Евровидение» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Несколько дней назад в Португалии состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Как известно, победу одержала израильтянка Нетта Барзилай. Участница от нашей страны Юлия Самойлова не прошла отбор в полуфинале. Многие звезды поддержали певицу, а другие раскритиковали ее выступление. Недавно высказал свое мнение о конкурсе и Дмитрий Певцов. Он заверил, что конкурс сильно изменился за последние годы.
Актер поднял тему закулисных интриг, о которых не догадываются зрители. По мнению Певцова, имя победителя бывает известно организаторам еще до начала конкурса. Он дал понять, что фееричный концерт зачастую не более чем просто постановка. Дмитрий жестко раскритиковал «Евровидение» и назвал его «прогнившим». Он считает, что этот конкурс стал «продажным».
«Почти все песни (80% для всех участников) пишет одна и та же шведская команда. Все подсчеты — чистый обман, никаких доказательств! Следующий победитель известен на 98%, так как это 30-40 миллионов долларов для организации конкурса у себя в стране, и нужен «доброволец»».
Поклонники поблагодарили артиста за то, что он поделился с ними своим мнением. Многие поддержали Певцова. «Давно уже не смотрю Евровидение», «Сколько еще будем плестись за Европой!», «Не могла смотреть Евровидение, из-за таких песен и музыки, но когда узнала кто выиграл, удивилась», — стали комментировать пост актера поклонники. Отметим, что Израиль впервые за 20 лет победил на этом конкурсе. Нетта не только очаровала зрителей своим номером, но и покорила пользователей Сети своей неординарной внешностью и самоиронией.
Teleprogramma.pro: последние новости
Звезду фильмов «Брат-2» и «Сестры» экстренно госпитализировали Стал известен неутешительный диагноз звезды сериала «Воронины» Мария Шукшина стала бабушкой. Наследника родила сожительница ее сына
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу97
Кобзон отказался открывать Крымский мост223
Песков: дедлайн Медведева приближается129
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ400
«Казалось, Путин искренне зол на меня»99
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
01:58
Бразильский «король» живёт в песочном замке
Общество
04:52
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение