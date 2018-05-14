«Чистый обман»: Певцов о «Евровидении»

«Чистый обман»: Певцов жестко раскритиковал «Евровидение»

Актер поднял тему закулисных интриг, о которых не догадываются зрители. По мнению Певцова, имя победителя бывает известно организаторам еще до начала конкурса. Он дал понять, что фееричный концерт зачастую не более чем просто постановка. Дмитрий жестко раскритиковал «Евровидение» и назвал его «прогнившим». Он считает, что этот конкурс стал «продажным».

«Почти все песни (80% для всех участников) пишет одна и та же шведская команда. Все подсчеты — чистый обман, никаких доказательств! Следующий победитель известен на 98%, так как это 30-40 миллионов долларов для организации конкурса у себя в стране, и нужен «доброволец»».