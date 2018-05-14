«Чистый обман»: Певцов о «Евровидении»

Несколько дней назад в Португалии состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Как известно, победу одержала израильтянка Нетта Барзилай. Участница от нашей страны Юлия Самойлова не прошла отбор в полуфинале. Многие звезды поддержали певицу, а другие раскритиковали ее выступление. Недавно высказал свое мнение о конкурсе и Дмитрий Певцов. Он заверил, что конкурс сильно изменился за последние годы.
Актер поднял тему закулисных интриг, о которых не догадываются зрители. По мнению Певцова, имя победителя бывает известно организаторам еще до начала конкурса. Он дал понять, что фееричный концерт зачастую не более чем просто постановка. Дмитрий жестко раскритиковал «Евровидение» и назвал его «прогнившим». Он считает, что этот конкурс стал «продажным».
«Почти все песни (80% для всех участников) пишет одна и та же шведская команда. Все подсчеты — чистый обман, никаких доказательств! Следующий победитель известен на 98%, так как это 30-40 миллионов долларов для организации конкурса у себя в стране, и нужен «доброволец»».
Поклонники поблагодарили артиста за то, что он поделился с ними своим мнением. Многие поддержали Певцова. «Давно уже не смотрю Евровидение», «Сколько еще будем плестись за Европой!», «Не могла смотреть Евровидение, из-за таких песен и музыки, но когда узнала кто выиграл, удивилась», — стали комментировать пост актера поклонники. Отметим, что Израиль впервые за 20 лет победил на этом конкурсе. Нетта не только очаровала зрителей своим номером, но и покорила пользователей Сети своей неординарной внешностью и самоиронией.