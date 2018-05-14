Дубцова спасает сына от недуга

Медики диагностировали у парня сильнейшую аллергию на пыльцу березы. Чтобы не довести дело до бронхиальной астмы, певица вынуждена каждую весну увозить парня из России

О тяжелом недуге Ирина узнала случайно. Несколько лет назад во время майских праздников у ее сына покраснели глаза, появился насморк и начался сильный кашель, который перешел в бронхоспазм. Показав сына светилам медицины, звезда решила: пора принимать кардинальные меры. Теперь каждую весну звезда вывозит мальчика из Москвы подальше. В этом году они отправились на Мальдивские острова — там местные жители о березах и не слышали.

— Чтобы мой ребенок не лежал в больницах, я увожу его подальше от аллергенов, летающих в воздухе весной, — говорит артистка. — Есть мнение, что если уезжать до приступов, не дожидаясь, то аллергия может пройти. Но надежда слабая, конечно.

Ирина считает, что все делает абсолютно правильно. Ведь аллергия часто приводит к печальным последствиям. И если с зудом в глазах и постоянным насморком еще можно как-то справиться, то каждый бронхоспазм может обернуться бронхиальной астмой. Певица знает об этом не понаслышке. Пару лет назад у нее самой развилась аллергия на березу. У звезды начались бронхоспазмы, с которыми могли справиться только врачи скорой помощи. После очередного вызова медиков певица решила не мучить ни себя, ни сына.

— Мы не хотим делать АСИТ (специальную иммунотерапию, показанную при аллергии. — Ред.), — продолжает звезда. — Большинству наших знакомых-аллергиков это не помогло. Мы не хотим рисковать.

На Мальдивах аллергии нет ни у мальчика, ни у самой певицы. Поэтому каждый день они плещутся в океане, загорают и ездят на рыбалку. Улов на островах солидный — вкусный ужин певице обеспечен.

В общей сложности на экзотических островах певица с мальчиком пробудет больше месяца. Чтобы в одном месте не было скучно, в этом году они решили поменять сразу несколько отелей. Отдыхает Дубцова с комфортом. Например, неделя проживания на двоих в отеле, где остановилась певица, обходится в 471 тысячу рублей. В эту сумму входит перелет, а также питание по системе «завтрак-ужин». Нетрудно подсчитать, что за месяц проживания придется отдать около двух миллионов рублей. Но певица денег не жалеет. Главное — здоровье.

Подписчики звезды беспокоятся за успеваемость сына. Ведь из-за аллергии он вынужден пропустить целый месяц занятий в школе. Но артистка уверяет: этот вопрос она предусмотрела заранее.

— У моего ребенка нет пропуска школы, — продолжает звезда. — Уроки он делает по скайпу. Все учебники взял с собой.

В Москву Дубцова с сыном планирует вернуться к началу июня: именно в это время пыление берез в столичном регионе закончится окончательно и певица сможет наконец-то вздохнуть полной грудью.